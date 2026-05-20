¡No quiso migajas! Valeria renuncia a sus derechos como hija porque su papá destruyó su familia
Valeria prefirió renunciar a sus derechos como hija de Fernando antes de aceptar las pocas migajas que él le ofrecía. ¿Debería exigir sus derechos?
Valeria, hija de Elizabeth y Fernando, llega a la clínica de emociones y revela que se siente muy mal por todo lo que su papá le ha hecho a su mamá. Explica por qué trató de renunciar a sus derechos como hija de Fernando, pues él sólo le ha dado migajas. ¿Valeria debería alejarse de su papá sin exigirle nada con tal de quedarse tranquila?