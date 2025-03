¡No todos están de vuelta! Él es el actor que dará vida a querido personaje en nueva temporada de Malcolm

La serie Malcolm In The Middle ha confirmado que tendrá una nueva temporada con todos los personajes tan emblemáticos que recordamos; sin embargo, ‘Dewey’ no volverá con el actor que lo interpretó cuando era niño, sino que será un nuevo rostro el que le dará vida en la historia que estamos a punto de conocer.

Hoy te contaremos todo lo que sabemos sobre los personajes que estarán de regreso en Malcolm, y quiénes son los actores que han sido reemplazados en esta nueva producción que mantiene emocionados a millones de fans alrededor del mundo.

¿Quién es el actor que dará vida a Dewey?

"¿Cuánto pesa mi cabeza? Cero”, si reconoces esta frase es probable que ‘Dewey’ sea uno de tus personajes favoritos de la serie de Malcolm y tenemos que reconocer que uno de los motivos por los que se ganó nuestros corazones tiene que ver con el niño actor que lo interpretaba.

En esta nueva producción de Malcolm In The Middle , será Caleb Ellswoth-Clark quien de vida a un personaje mucho más maduro del que recordamos, esto debido a que Erik Per Sullivan, el intérprete original de ‘Dewey’, se retiró de la actuación hace más de una década.

El famoso que se integra al nuevo casting de esta serie de comedia es originario de Canadá y tiene un gran parecido al personaje, debido a la forma de su cara y a sus características orejas, aunque esto no quita que muchos fans se sientan un poco decepcionados por la ausencia del actor original.

Este joven artista cuenta con una trayectoria importante en el mundo del espectáculo pues ya ha podido trabajar en grandes producciones, e incluso ha colaborado con directores de la talla de Guillermo del Toro, además de que cuenta con una participación en la serie de SAW.

A pesar de que se dijo que Dewey no estaría en la nueva versión de Malcolm In The Middle , ahora se sabe que solo es el actor original el que no vuelve al personaje, aunque otros famosos sí retomarán sus papeles.