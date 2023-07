Actor de cine para adultos vinculado con Ricky Martin rompió el silencio, ¿qué dijo?

Vaya polémica que se ha desatado en torno a Ricky Martin y la repentina separación de su esposo Jwan Yosef, con quien llevaba seis años de casado y tiene dos hijos en común, pues en los últimos días el cantante boricua, ha sido vinculado con el actor de películas para adultos, Max Barz.

Nancy está muy molesta porque Omar se la pasa acosando a su esposo.

¿Por qué relacionan a Ricky Martin con Max Barz?

De acuerdo con el programa “Chisme No Like”, Ricky Martin y Max Barz habrían mantenido comunicación constante, incluso antes de separarse de Jwan Yosef, además de que ambos se siguen en redes sociales, donde han tenido interacción. “Es el actor con el que está obsesionado Ricky Martin, ambos se siguen en sus redes y seguramente ya se contactaron”.

Te puede interesar: Así reaccionó Ricky Martin a los rumores de romance con actor de cine para adultos.

¿Qué se sabe sobre Max Barz? La información sobre el actor de cine para adultos es escasa. De acuerdo con algunas fuentes, Max Barz es homosexual, vive en Florida y mide aproximadamente 1.90 metros de estatura.



También te puede interesar: Preocupa estado de salud de Ricky Martin tras VIDEO difundido en redes.

¿Qué han dicho Ricky Martin y su esposo?

Tras dar a conocer su ruptura, han comenzado a circular algunas teorías que aseguran que Ricky Martin y Jwan Yosef mantenían una relación abierta, en la que podían tener encuentros íntimos con terceros, pero sin enamorarse.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, ni han hablado de los verdaderos motivos que los llevaron a separarse, tras seis años de matrimonio, por lo que habrá que estar pendientes de sus próximas declaraciones.

Te puede interesar: Así anunciaron Ricky Martin y Jwan Yosef su divorcio.

¿Cómo reaccionó Max Barz?

Recientemente, el actor de cine para adultos, realizó una publicación que encendió la polémica. En sus historias de Instagram escribió: “La pérdida de followers siguió este mes. No tengo idea de dónde toman mi Insta (junto a emojis de risa), ya que no he estado muy activo en mis redes sociales”.

Pero la polémica no terminó ahí, en su más reciente publicación, Max Barz subió una fotografía suya, posando con un look urbano, junto con el mensaje: “Si las personas se concentrarán más en su propia vida y sus problemas, el mundo sería mucho mejor, ¿están de acuerdo?”.