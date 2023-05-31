Actualización del estado de salud de Daniel Bisogno en el hospital.

Fue el pasado lunes 29 de mayo cuando nuestra querida Pati Chapoy nos informaba sobre el estado de salud de Daniel Bisogno, quien tuvo que ser internado y operado de emergencia durante el fin de semana a consecuencia de un complicado cuadro hepático.

Te puede interesar: Ventaneando revela la razón de la hospitalización de Daniel Bisogno.

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy?

Afortunadamente, la condición de salud de Daniel Bisogno ha ido mejorando de forma considerable, así lo ha confirmado Pati Chapoy en Ventaneando.

De acuerdo con declaraciones de la conductora hechas hoy 31 de mayo, Daniel sigue hospitalizado pero cada vez se siente mejor, pues ya puede dormir más cómodo luego de que le cambiaran la cama a una adecuada a su altura. Además, reveló que en su cuarto de hospital, Bisogno tiene un dibujo que le hizo su pequeña hija Michaela.

Anteriormente, Pati Chapoy y el resto de sus compañeros, hablaron en el programa de Ventaneando sobre el estado de salud de su compañero Daniel Bisogno y de cómo la está pasando en el hospital.

Fueron retirados algunos implementos que le habían estado poniendo, ya se paró, caminó un poquito, ha regresado, pero está muy incómodo, porque es un hombre tan grande que, obviamente, no cabe en la camilla. Pero, además de esto la batita le queda como minifalda, así que sus familiares, ya fueron a su casa por la bata, por las pantuflas, por todo

La mejoría que ha presentado Daniel Bisogno ha sido tan buena, por lo que los médicos le podrían quitar una sonda que lo tiene muy incómodo. No obstante, el panorama de nuestro compañero es muy positivo.

Al parecer le van a quitar ya una sonda y esa sonda obviamente lo tiene muy incómodo, el asunto, es que seguramente esta tarde ya lo van a parar, para que camine en los pasillos del hospital

También te puede interesar: ¿Qué se hizo nuestro querido Daniel Bisogno en el rostro? Te lo contamos.

Afortunadamente ya va de salida, eso nos da muchísimo gusto y en cuanto sepamos qué originó este malestar en el cuerpo de Daniel Bisogno, se los vamos a dar a conocer

Por si fuera poco, el resto de los conductores de Ventaneando, entre ellos Pedro Sola y Mónica Castañeda dijeron que harán todo lo posible por ayudarle a cambiar sus hábitos alimenticios y evitar que coma comida chatarra antes del programa.

¿Por qué fue hospitalizado Daniel Bisogno?

De acuerdo con información dada por la misma Pati Chapoy, Daniel Bisogno fue hospitalizado en terapia intensiva luego de tener complicaciones de salud el fin de semana.

Presentó un cuadro hepático, en qué consistió, en que muy lamentablemente se le reventaron unas varices del esófago, por lo cual lo tuvieron que intervenir para pegar aquellas varices que se reventaron y empezar a ligar las varices que estaban a punto de reventarse

¿Qué son las várices esofágicas?

De acuerdo con Mayo Clinic, las várices esofágicas aparecen cuando el flujo de sangre que va por el conducto que conecta la garganta con el estómago queda bloqueado por un coágulo o tejido fibroso en el hígado. Esto puede hacer que los vasos sanguíneos lleguen a romperse y por ende, ponen en riesgo la vida de la persona que las padece.

Las várices esofágicas suelen no ocasionar síntomas hasta que ocurre una hemorragia, y se caracterizan por ocasionar:

