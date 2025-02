Acusan a “Emilia Pérez” de haber plagiado a un documental mexicano

“ Emilia Pérez ” es una cinta que ha dado mucho de qué hablar, primero por el deficiente español de Selena Gómez, seguido de la forma en que el director Jacques Audiard representó a México y, tercero, por las polémicas que envuelven a Karla Sofía Gascón; sin embargo, una nueva controversia ha surgido, pues el cineasta argentino Flavio Florencio aseguró que se trata de un plagio al documental mexicano “Made in Bangkok”.

¿Qué dijo el cineasta? De acuerdo con Flavio Florencio, el director francés Jacques Audiard habría plagiado una escena de un documental mexicano llamado “Made in Bangkok”, estrenado en el año 2015.

En tal documental, Morgana Love es grabada tras su cirugía de reasignación de sexo y señala que la escena es similar a la presentada por Jacques Audiard en “Emilia Pérez”.

“Me sorprendió mucho que Emilia Pérez tenga una escena muy similar a la de mi documental en donde la protagonista observa su entrepierna después de una cirugía de reasignación de sexo. Él (Jacques Audiard) se está inspirando en mi película y mi película es la experiencia de Morganna, no es la experiencia de todas las mujeres trans del mundo que se van a operar a Bangkok”, declaró Flavio Florencio a El Diario de Chihuahua.

¿Qué hará al respecto Flavio Florencio?

Tal parece que el presunto plagio no quedará impune, pues Flavio Florencio sentenció que se reunirá con su equipo legal para determinar cómo proceder, aunque no aseguró si emprenderá acciones legales en contra de Jacques Audiard y su cinta “Emilia Pérez”.

“Cuando vi el video, no sé si es plagio, si es homenaje, si es inspiración, si es casualidad. Yo no sé lo que es, honestamente, porque no soy abogado y no soy experto en derecho de autor. Ahí viene mi pregunta: ¿Es inspiración, homenaje, casualidad -que no creo-, o copia?”, señaló el director.

¿Qué dijo Jacques Audiard sobre el presunto plagio?

Jacques Audiard no ha reaccionado a los señalamientos de un posible plagio; sin embargo, a días de que se lleve a cabo la entrega de los Premios Oscar, los espectadores se han comenzado a preguntar si la polémica que enfrenta la película la terminará perjudicando en las votaciones.