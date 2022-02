Adal Ramones defendió a su hija por la broma hecha a su empleada doméstica.

Adal Ramones sale en defensa de su hija y justifica su broma pesada.

Hace unas semanas, Paola Ramones, hija de Adal Ramones, causó polémica por una broma que grabó en video con su empleada doméstica. Sin embargo, el presentador ya la defendió de los ataques que se generaron contra ella en internet.

“Realmente no quiero ahondar en eso porque se me hizo muy fuerte cómo la gente puede agredir a una chica en un juego de video. Paola siempre ha sido incluyente y se me hizo tan fuerte porque parece que hubo gente que la amenazó fuertísimo y digo: ‘No puede ser’, en dónde perdimos la brújula de decir ‘por qué me voy a ofender por eso'", explicó el presentador.

Según Ramones, su hija está empezando una nueva vida en Los Ángeles estudiando cine, pero habló con ella para que no se sientiera mal porque su verdadera intención era divertir a la gente y ser incluyente, pero lo tomaron a mal porque ahora “todo mundo es de cristal”.

“Se sacó de onda porque decía: ‘Papá nos reímos tanto y aparte se especuló, era una tabla de la misma madera, todos jugaron, se dio en la torre ella, su novio, la amiga de la escuela de Paola, todos jugaban.. creo que muchos quisieron agarrarse a alguien para crucificarlo, pero no se vale las cosas que escribe la gente, es peor que si fuera una asesina o algo”, dijo contundentemente Adal.

Adal temía que le reclamaran a su hija en la calle

La mayor preocupación de Adal ante este evento era que su hija fuera agredida en la calle, pero también reconoció que la mayoría de gente solo se da valor tras una pantalla.

“Lo único que le dije fue: ‘Tú tranquila, a Dios gracias, no estás en México, no sé que pasaría si fueras a una tienda, pero la gente toma valor aquí, ya en la calle no te lo dicen’”, dijo Ramones.

