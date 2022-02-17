Ari Borovoy buscó a Belinda para el 2000’s Pop Tour. ¿Aceptó?

¿Que Ari Borovoy buscó a Belinda para su próximo proyecto 2000s Pop Tour?, tal como lo escucha, es el propio cantante, dueño de Bobo Producciones, quien admite haber tenido reuniones con la intérprete, aunque no aseguró si formará o no parte del proyecto o de plano está descartada.

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Te puedo decir que tanto Belinda como muchos, muchos otros artistas, tuvimos pláticas para el ‘2000s Pop Tour’; sin embargo no con todos se logró empate, principalmente de agendas. Hay probabilidad siempre en estos conceptos de ver a cualquiera de los artistas de esa generación, bienvenido todo dosmilero

¿Cuáles son las nuevas medidas en sus presentaciones?

También, compartió los motivos por los cuales decidió implementar algunas medidas en los '2000s Pop Tour', tales como pruebas antidoping al elenco.

Yo no creo en la calidad, si no hay responsabilidad, si no hay disciplina. Tuvimos algunos problemitas, claramente, que igual los voy a callar y voy a valer más por callarlos que por ventilarlos. Son escenarios muy complejos, son escenarios con elevadores, donde hemos tenido accidentes, no por alcohol, afortunadamente, ni por alguna otra cosa. Simplemente, porque han caído, ahora, imagínate con chupe, se nos pueden matar

Ari Borovoy sigue fuera de la serie de OV7

En otros temas, dijo que sigue sin haber sido convocado para intervenir en la serie de OV7, a la que la mayoría de sus compañeros ya fueron invitados.

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Por alguna razón no han llamado, yo lo único que dije: ‘Estoy abierto, siempre y cuando se diga la verdad, sino se dice la verdad no pueden contar conmigo’

Ari Borovoy anunció una alianza con un colegio de imagen pública que dirige Álvaro Gordoa para ofrecer al público en general una certificación en imagen y management del entretenimiento, con cursos impartidos por personalidades como Alejandro Gou, Jorge D'Alessio, Jack Borovoy, entre otros.

