Fotos | Adamari López se suma a la lista de los famosos con Covid-19.

Adamari López participó en un certamen de belleza y por su estatura no ganó.

Durante sus días libres no le gusta maquillarse.

Hasta el momento no ha presentado problemas respiratorios.

Durante los dos años de la pandemia no se había contagiado.

Desde el hospital la presentadora de televisión, Adamari López, confirmó que se infectó de coronavirus y que se siente un tanto indispuesta.

La actriz Adamari López compartió mediante sus redes sociales que tras dos años de pandemia dio positivo a Covid-19.

Hace unos días, la puertorriqueña se realizó una prueba, la cual arrojó un resultado negativo al virus, así que pensó que únicamente se trataba de una gripe, pero tras realizar otro análisis el resultado fue diferente, ya que indicaba que era portadora de coronavirus.

“Pensaba que iba a salir limpia de todo esto, pero con la novedad de que he salido positiva a Covid-19. Había estado sintiéndome un poco enferma, yo creía que era un catarro, empecé a sentirme con mucho dolor de garganta, en el cuerpo, de cabeza, creo que tuve fiebre.

Pero después me volví a hacer una (prueba), los resultados me llegaron y son positivos, por lo que quiero dejarles saber a todos que, dentro de las circunstancias en las que me encuentro, estoy bien”, explicó la también conductora, quien aseguró que su hija Alaia se encuentra en óptimas condiciones.

También ha logrado sorprender a sus seguidores al indicar que debido a los síntomas permaeció tres días hospitalizada, por fortuna ahora se encuentra mejor, recuperándose en casa, pero aún aislada, hasta que pueda confirmar que es negativa.