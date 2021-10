FOTOS | Adamari López niega estar tomando pastilla para adelgazar.

La presentadora de televisión asegura que su cambio físico se debe únicamente a su disciplina, perseverancia y cambio de hábitos.

Adamari no deja de estar en el ojo del huracán, ahora la están criticando por su radical cambio al bajar de peso, pues hay quienes aseguran que tomó pastillas para conseguirlo, situación que la conductora negó tajantemente.

La también actriz causó mucha sorpresa tras perder más de 18 kilos, por lo que tanto sus seguidores como sus fans se preguntaron cómo fue que consiguió ese cambio en su apariencia que llamó tanto la atención.

Adamari López indicó que este cambio no fue repentino, pues desde el 2019 ha estado siguiendo un plan de alimentación y ha realizado una rutina de ejercicio adecuados para el plan que tenía sobre su cuerpo y salud.

Fue el periodista del programa Javier Ceriani quien aseguró que se sometió a una liposucción, incluso en otros medios han asegurado que el cambió físico se debió a unas pastillas para bajar de peso.

A través de sus redes sociales, la expareja de Toni Costa enfrentó estos comentarios y desmintió que haya usado algo para tener su actual estado físico.

“Hace días tengo muchos mensajes de personas hablándome de unas tales pastillas de keto, que si yo estoy recomendando o que si yo me he tomado para bajar de peso, pero la realidad es que yo no me estoy tomando ningunas pastillas, no tengo nada qué ver con la promoción o esta publicidad que se le está haciendo a las mismas”, indicó López.

Adamari López aseguró que su cambio físico se debió únicamente a su disciplina, perseverancia y cambio de hábitos.

“No llegaba a bajar de peso por más que quisiera hacer ejercicio. Tuve que dejar ese vicio que tenía, eliminarlo por completo. ¡Me encantan los refrescos y me encantaría tomármelos! Pero no lo hago porque volvería a engordar al peso en el que estaba y no quiero eso”, aseveró la conductora.

