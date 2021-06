Critican a Adamari López por recordar, a punto del llanto, a Luis Fonsi.

La presentadora de televisión reveló que a lo largo de su vida a enfrentado dos episodios muy fuertes y le fue inevitable no recordar a su exmarido.

Fue al final del mes de mayo que la conductora Adamari López anunció su separación de Toni Costa, quien fuera su pareja por más de nueve años y con el que concibió a su hija Alaïa.

Pese a que desde un principio la también actriz fue clara y transparente con su público, aseguró que la decisión de separarse del bailarín español fue por su bienestar, pues reveló que estaba atravesando por un proceso complicado.

Sin embargo, todo parece indicar que la ruptura que le sigue causando tristeza es la que vivió con Luis Fonsi, pues durante el programa que conduce, la también actriz recordó a punto del llanto la separación del cantante: “Uno a veces equivocadamente pone el valor en una cosa o en una persona, no es el error de nadie más, es mi error, el lugar no te lo puede dar nadie, el lugar te lo tienes que dar tú mismo, y en ese momento yo no me di ese valor”.

Adamari, visiblemente afectada confesó que separarse del cantante de “Despacito” fue uno de los momentos más tristes de su vida; por el contrario no mencionó nada de su separación de Costa: “Los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara”.

Debido a sus palabras, usuarios de redes sociales cuestionaron por qué hablaba de su anterior pareja y no del papá de su hija, y hubo quienes aseguraron que aún no supera a Fonsi: “Muy linda, pero por qué habla del divorcio de Fonsi y no de todo lo lindo que vivió con Toni...me parece que no ha superado eso”, “¿O sea que le dolió más el divorcio aquel, a la separación con su actual pareja? O entendí mal”, “Por qué habla de Fonsi y no de Toni que es el papá, que rara es esa señora, parece que no supera el divorcio, pero de Fonsi”, “Es terrible que no hable de Toni, pero si sigue hablando de su divorcio con Fonsi. Ya aburre con ese hombre y esa historia”.

Luis Fonsi y Adamari se comprometieron en 2004 y en 2006 se casaron en Puerto Rico en 2006 convirtiéndose en una de las parejas más queridas del público. Se separaron en 2009 y se ha especulado que una de las razones fue el cáncer que sufrió la conductora

