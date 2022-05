Alfredo Adame y Magaly terminan su relación sentimental. (VIDEO)

Alfredo Adame y Magaly Chávez terminaron su relación sentimental en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, luego de que la influencer confesara que el actor no sabe pedir perdón ni reconocer sus errores

Magaly confesó que se siente liberada tras finalizar su relación.

"¿Tienes tiempo de que hablemos? Así no es una pareja... con razón no duras con nadie... no respetas lo que dices”, fueron las palabras que Chávez pronunció en el campamento, donde Alfredo Adame se negó a arreglar la situación y a ofrecer disculpas.

Y es que, en lugar de intentar salvar su noviazgo con Magaly , el polémico presentador dio por terminada su historia de un momento a otro.

“Te propongo que no tengas esa pareja... estamos terminando”, expresó para después ver marchar a Magaly.

Magaly reacciona a su ruptura de Adame

Magaly Chávez rompió el silencio ante las cámaras de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, revelando que Adame es un hombre orgulloso y grosero.

“He conocido a un Alfredo grosero, distante, egoísta... uno que no conocía. Estoy impactada de lo orgulloso que es... quien terminó la relación fue él, no quiso intentarlo, no quiso reconocer su error, eso me habla de una persona que no me amaba, solo estaba jugando conmigo, decía las palabras al aire y no las sentía”, dijo.

Al día siguiente, Alfredo Adame intentó arreglar las cosas con Magaly y le pidió un beso en la boca, acto que la influencer rechazó por completo.

El presentador no pudo evitar soltar algunas lágrimas y se dijo listo para recuperar el amor de Magaly como sea.

En el primer reto de esta noche, Alfredo Adame le pidió a nuestra querida conductora Atala Sarmiento ser su “madrina de amor”, pues tal parece que quiere recuperar a Magaly Chávez con un bello detalle sorpresa.

