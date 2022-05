Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! despidió a uno de los concursantes más fuertes de la competencia. Se trata de Héctor Terrones, quien demostró su liderazgo desde la primera semana de nuestro reality show.

Magaly confesó que se siente liberada tras finalizar su relación.

Jessica y Khiabet se ganaron la inmunidad debido a su gran rendimiento , mientras que Aylín y Guty la obtuvieron por ser nuevos en la competencia.

Tres famosos se fueron a la prueba de eliminación, luego de enfrentarse al reto del tablero de los bichos del terror. El miedo llegó a nuestro reality show, pues Mariana, Wendolee y Héctor Terrones se enfrentaron a todo tipo de insectos como cucarachas, serpientes, sapos, lagartos, tarántulas y más.

Héctor Terrones es eliminado de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Mientras que Mariana y Wendolee se salvaron de la prueba de eliminación, Héctor Terrones quedó eliminado y truncó su sueño de convertirse en el rey de la selva.

“Me quedo con la mejor experiencia de mi vida, es la mejor terapia y me ha hecho creer. Me voy contento, me voy encantado”, expresó el diseñador de moda antes de abandonar Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Los participantes despidieron al mexicano, confesando que es un gran líder.

