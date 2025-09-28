-
Ni Adele, ni Taylor Swift: la cantante perfecta para el show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026, según la IA
Esta es la propuesta de una cantante inesperada como la mejor opción para el Super Bowl 2026. ¿De quién se trata?
-
Adele considera que su música tiene cualidades afrodisíacas
En el escenario de ‘Weekends With Adele’ en Las Vegas, la cantante hizo una broma en el escenario, sugiriendo que si alguien del público asistía al espectáculo por obligación, podría terminar dejando embarazada a una mujer.
-
Adele pone en su lugar a un fan que gritó en uno de sus conciertos: 'El Orgullo es una mier**'
La cantante de 36 años, Adele, que cuenta con un gran número de seguidores LGBTQ+, actuaba en uno de sus conciertos cuando dio una lección contra la homofobia.
-
Adele revela que sufre una grave enfermedad; ¿qué tiene?
Te contamos el trastorno poco común que ha afectado a la famosa cantante británica y cómo Adele ha enfrentado esta batalla personal.
Conecta