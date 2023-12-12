Adele revela que sufre una grave enfermedad; ¿qué tiene?

En un giro sorprendente, la aclamada cantante Adele ha abierto su corazón y revelado una batalla interna que ha estado librando en silencio.

Más allá de su increíble transformación física que ha dejado a muchos boquiabiertos, la estrella británica confesó recientemente que sufre de un trastorno poco común que ha tenido un profundo impacto en su vida en las últimas fechas. Pero, ¿qué es lo que aqueja a la ganadora de múltiples premios?

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¿Qué enfermedad grave reveló Adele que está sufriendo?

Adele, conocida por su poderosa voz y emocionantes baladas, ha compartido con valentía que está lidiando con el Trastorno Afectivo Estacional (TAE), una condición que ha estado afectándola de manera significativa.

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A través de una reveladora entrevista, la artista admitió que sufre de depresión estacional, una variante particularmente intensa del TAE.

La cantante explicó que experimenta una fuerte influencia de esta afección, sin embargo, señaló que el clima en Estados Unidos (lugar donde se encuentra actualmente) le resulta beneficioso en su lucha contra la depresión estacional. "Tengo una depresión estacional muy fuerte, por lo que el clima (en Estados Unidos) es bueno para mí", confesó Adele.

¿Qué es la Depresión Estacional y cómo se trata?

La depresión estacional es un trastorno del estado de ánimo que suele ocurrir en determinadas estaciones del año, siendo el invierno la época más común. Sus síntomas incluyen fatiga, falta de energía, cambios en el apetito y dificultades para concentrarse. En el caso de Adele, su tipo de depresión es particularmente intensa.

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El tratamiento para la dicha afección puede incluir terapia de luz, psicoterapia y en algunos casos, medicamentos antidepresivos. No obstante, es esencial buscar ayuda profesional para abordar esta condición y encontrar estrategias efectivas que permitan a las personas afectadas llevar una vida más equilibrada.