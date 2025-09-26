Ni Adele, ni Taylor Swift: la cantante perfecta para el show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026, según la IA

A pocos meses de que la NFL anuncie de forma oficial quién protagonizará el Medio Tiempo del Super Bowl 2026, los rumores han ido subiendo de intensidad. Durante gran parte del año, Taylor Swift fue la favorita del público. Su gira The Eras Tour rompió récords en asistencia y ventas, y muchos fans la imaginaban cerrando esa etapa sobre el escenario más visto del planeta.

Más recientemente, Adele entró a la conversación. En una entrevista informal, la cantante británica dejó entrever que le gustaría cantar en un estadio en Estados Unidos, algo que algunos medios interpretaron como una indirecta.

Con su potencia vocal y el peso emocional de sus canciones, parecía una opción distinta, pero poderosa. A pesar de esas teorías, todavía no se ha confirmado quién será el artista que ofrecerá el show del Medio Tiempo.

Sin embargo, usamos la inteligencia artificial (IA) para averiguar cuál será una predicción completamente diferente a lo que todos esperan. Lo que respondió fue impresionante.

¿Cuál fue la cantante elegida por la IA para el Super Bowl 2026?

De acuerdo con un análisis generado por la herramienta Futurist AI, que evalúa perfiles artísticos con base en proyección global, presencia digital, impacto cultural y viabilidad escénica, la artista perfecta para el show del Super Bowl sería Dua Lipa.

El sistema explicó que su mezcla de sensualidad, voz potente, visuales atrevidos y múltiples éxitos globales la colocan como una apuesta segura.

Instagram/Dua Lipa Para la IA, Dua Lipa sería la opción de artista para estar en el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl 2026

Temas como Levitating, One Kiss, Don’t Start Now y Dance The Night le darían al show ese toque de fiesta, baile y energía que el público espera. Además, tiene algo clave: es visualmente explosiva, pero sin escándalos.

Otra razón por la que la IA la posicionó en la cima es su versatilidad. Dua Lipa puede adaptarse a colaboraciones, coreografías complejas, producción teatral o minimalismo elegante. Y todo sin perder presencia. En un escenario como el del Super Bowl, esa capacidad de ajustarse lo es todo.

Aunque la NFL no ha hecho ningún anuncio oficial, la idea de ver a Dua en ese escenario ya empezó a hacer ruido. Y si la inteligencia artificial tiene razón… el 2026 podría darnos un show tan moderno como inolvidable.