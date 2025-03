Adrián Marcelo no se calla y le responde con insultos al ‘Tío Rober’

La polémica entre Adrián Marcelo y los comediantes ‘Tio Robert’ y el ‘El Cojo Feliz’ ha estallado. Tras el mensaje directo de los conductores del podcast “La Hora Feliz” en contra de Adrián, el influencer originario de Monterrey, respondió con todo a los dos infleuncers con un mensaje ere pero directo.

¿Qué pasó entre Adrián Marcelo, ’Tio Robert’ y el ‘El Cojo Feliz’?

Para poner un poco de contexto, es importante recordar que en un reciente episodio del podcast “Hermanos de Leche”, conducido por Adrián Marcelo e Iván Fematt, el primero mencionado aseguró que otros comediantes intentan imitar lo que él y a su amigo conocido popularmente como ‘La Mole’ hacen en redes sociales. Además, aseguró que no lo logran porque no dan risa.

Tras estas declaraciones, el ‘Tio Robert’ y el ‘El Cojo Feliz’ se pusieron el saco y decidieron responder a lo dicho por Adrián Marcelo: “Esto nos agarró de sorpresa, Adrián porque siempre te hemos considerado un compañero y a ‘La Mole’ un amigo (...) No eres de este gremio y no le entiendes, y para tu tristeza, tampoco eres del gremio televisivo que tanto te dolió que te sacara a la v.... Eres un sin talento que no le quedó de otra más que presumir cuánto gana por que piensa que eso es triunfar”, expresó.

¿Qué le respondió Adrián Marcelo al ‘Tío Rober’?

Esta respuesta llegó hasta los oídos de Adrián, quien no dudó en responder de manera directa al ‘Tio Robert’ y el ‘El Cojo Feliz’ con un mensaje escrito en cuenta de X. En dicha plataforma sociales, el regiomontano de 34 años de edad no se quedó callado y publicó lo siguiente: “Yo soy mi gremio, hijos de su p*** ma**e”.

Además, publicó un supuesto audio que ‘El Cojo Feliz’ le había hecho llegar a su equipo para postularse como abridor de su show en la Ciudad de México: “Y ese “gremio” del que hablan, ¿qué opina de que me quieres abrir el show?”, escribió mencionando a los comediantes.