Tomás Goros regresa a los escenarios después de superar el Covid-19.

Tomás Goros fue intubado por COVID-19 tras un dolor de estómago.

Tomás Goros fue el invitado de honor este martes en Ventaneando, pues nos reveló la forma en que superó el Covid-19.

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Quiero aprovechar para dar las gracias, porque nunca en mi vida había recibido tantos mensajes, tantas misas, tantas buenas vibras de las personas. Cuando estaba en el hospital los enfermeros me decían ‘oiga, mandan un montón de cosas, está hasta saliendo de las noticias’, yo decía: '¿en serio?, ¿por qué?’

El actor tuvo fuertes complicaciones derivadas de padecer Covid-19, mismas que lo llevaron al hospital.

Tuve Covid, estuve cerca de un mes hospitalizado y once días intubado; fue una experiencia muy fuerte, tú sabes que cuando dicen ‘intubar’ piensas en lo peor, pero bendito Dios salí adelante. Yo estaba haciendo una película, que por cierto yo escribí, estábamos grabando allá y confundí un poco los síntomas porque yo no tenía ni dolor de garganta, no tenía fiebre, no tenía nada, olía y saboreaba sin ningún problema, pero después me empecé a sentir muy mal

El actor tuvo que ser hospitalizado ya estando en México, pues su oxigenación presentaba niveles bajos.

Me regreso a México y estaba oxigenando bajo, le hablo a mi médico y me dice ‘internate para que te revisen, no vaya a ser la de malas’, ahí es cuando por medio de la ANDA me meto al hospital, dos o tres días me estuvieron revisando, hasta que el doctor me dice ‘señor, vamos a tener que intubarlo y necesito su aprobación’

Su regreso a los foros

Tomás Goros es parte del elenco que se integró a Un Día Para Vivir, donde reflexionó sobre su vida.

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