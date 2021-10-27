Rosita Pelayo sufrió una tremenda estafa telefónica, luego de que le hackearon el teléfono a una amiga suya. La actriz perdió 53 mil pesos, por lo que relata lo que le ocurrió para prevenir a otros.

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Hackearon a una amiga, esa amiguita que vive allá en Los Ángeles. Me mandan un mensaje por Messenger: ‘Perdí tu teléfono’ y no sé qué... yo de bruta no me acordé que ella hace mucho me había contado que le hackearon el WhatsApp. No me acordé, esa es mi estupidez

La actriz relata la forma en que cayó en la estafa telefónica sin darse cuenta hasta el final.

Me dijo: ‘fíjate que quiero mandar unas maletas a México, a ver si me las puedes recibir tú en tu casa’, cuando ella tiene a sus hijas aquí México, cada una tiene su casa, qué me tiene que mandar a mí las maletas. Empiezan a hablarme por teléfono, una estupidez de mi parte, me hicieron una cuenta medio extraña con aparatos, tabletas, etc... ‘son 53 mil pesos’ y yo bueno pues cobráselos a mi amiga

Al final, la actriz mandó a su chofer para pagar el dinero que le estaban pidiendo.

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