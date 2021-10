Karol Sevilla revela cómo sobrelleva la enfermedad cardíaca que padece.

Karol Sevilla diagnosticada con una enfermedad cardiaca tras desmayo.

Tras un desmayo que la llevó al hospital, Karol Sevilla reveló que tiene un padecimiento cardíaco. Sin embargo, sus médicos ya le han indicado la manera en la cual puede tener su enfermedad bajo control.

“En el hospital me dijeron que lo que tengo es arritmia sinusual, tiene que ver con mi corazón que a veces se acelera demasiado, eso me provoca los desmayos; a veces mi corazón va muy lento, entonces no bombea normalmente”, reveló la joven de 21 años de edad.

La cantante confesó que su padecimiento está relacionado con el estrés y con que no se alimentaba a sus horas y de manera adecuada. Sin embargo, desde que sucedió eso cambió sus hábitos.

Karol Sevilla está muy enamorada de Emilio Osorio

Karol Sevilla y Emilio Osorio ya no ocultan más su amor, por ello la también actriz contó qué fue lo que la hizo enamorarse de él.

“Es un divino, es muy buena persona conmigo; me hace sentir muy bien, creo que él vino a mi vida a darle mucha confianza, mucha seguridad, me vino a enseñar cómo darme mi lugar como mujer, es un gran chavo”, concluyó.

