Advierten sobre fraudes con códigos QR falsos en parabuses; ¿cómo evitarlos?

En los últimos años, los códigos QR se han convertido en una herramienta indispensable para realizar pagos, acceder a información y facilitar procesos digitales; sin embargo, esta tecnología también ha captado la atención de ciberdelincuentes que la utilizan para cometer fraudes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha emitido una alerta sobre el uso de códigos QR falsos en lugares públicos, como parabuses, y ofrece recomendaciones para evitar ser víctima de este delito .

¿Cómo operan los fraudes con códigos QR?

Los delincuentes cibernéticos aprovechan espacios públicos para instalar códigos QR falsos que parecen legítimos. Cuando las víctimas los escanean, son redirigidas a sitios web fraudulentos diseñados para robar información personal, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos bancarios. En algunos casos, estos códigos incluso descargan software maliciosos en los dispositivos.

Te puede interesar: ¿Por qué 2025 será el año con más amenazas digitales? Esto dicen los expertos

¡Tremendos toques! Le tocaron a Mauricio y Luz Elena en la Guerra de Palabras [VIDEO] En este juego, debes de ser muy ágil mentalmente para contestar, porque sino te llevarás tremendos toques, como los que se llevaron Luz Elena y Mauricio.

Según un monitoreo realizado por la Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, los estados con mayor incidencia de este delito son Baja California, Jalisco, Nuevo León y Morelos.

¿Qué medidas de prevención puedes tomar para evitar códigos QR falsos?

Para evitar fraudes con códigos QR, la SSPC sugiere tomar medidas sencillas pero efectivas. Antes de escanear, verifica que el código no haya sido manipulado o sobrepuesto. Evita escanear códigos de fuentes desconocidas, como mensajes o correos no solicitados, y revisa que la URL sea legítima y corresponda al sitio esperado. Usa aplicaciones seguras para escanear, mantén tu dispositivo actualizado con antivirus confiables y no compartas información personal o financiera en sitios sospechosos. Con estos pasos, puedes navegar con mayor seguridad.

Te puede interesar: Extorsiones en WhatsApp: los modus operandi que preocupa a las autoridades

¿Qué hacer si detectas un posible fraude?

Por lo anterior, la SSPC invita a la población a reportar cualquier irregularidad al número 088, donde se brinda asistencia. Recordemos que la prevención es la mejor herramienta contra los ciberdelitos. Mantente alerta y sigue estas recomendaciones para proteger tu información y dispositivos.