Experto de la UNAM revela cuándo se acabará el agua en CDMX.

Una de las preguntas que muchas personas se hacen es si hay una fecha estimada en la que el agua, el líquido que nos hace vivir, se acabará.

Tener un panorama, año con año, es más claro por la escasez que se registra en muchas partes del mundo, por lo que Manuel Perló Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a conocer el tiempo estimado en el que la Ciudad de México se quedará sin agua.

“Si no hacemos cambios drásticos en materia del vital líquido subterráneo, nos encaminaremos a una catástrofe silenciosa, la cual no es visible como cuando el nivel de las presas disminuye, un río está contaminado o un manantial se seca; aquí no podemos ver con el mismo dramatismo el desastre que está ocurriendo realmente”, dijo el investigador.

“Al ritmo de extracción actual, se calcula que en la Ciudad de México quedaría agua para cerca de 40 años. Bajo nuestros pies se encuentra una riqueza que es mayor a la del petróleo. Tenemos acuíferos extraordinarios, generosos, que han servido a toda la nación, en especial a aquellas zonas donde llueve poco, donde no hay líquido disponible en fuentes superficiales”, agregó Perló Cohen.

De acuerdo con estas estimaciones, se espera que en 40 años se acabe el agua en la Ciudad de México.

¿De dónde se saca el agua que se usa en la CDMX?

Cabe mencionar que para abastecer al Valle de México, se extrae el agua del acuífero de Texcoco, Toluca-Lerma y del sistema Cutzamala, además de otros mantos que están ubicados en la CDMX, el Estado de México e Hidalgo.

