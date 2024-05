Aida Cuevas y Valeria tienen una entrañable charla de madre e hija

En una dinámica entre Aida Cuevas y su hija Valeria, ambas sostuvieron una emotiva y entrañable charla de madre a hija para celebrar el 10 de mayo, Día de las Madres, esto en exclusiva para Ventaneando.

¿Qué dijeron Aida Cuevas y su hija? Valeria Cuevas asumió un rol de entrevistadora para preguntarle a su madre sobre diversos aspectos de su vida que siempre ha querido saber. Al preguntarle qué quería ser de grande, la cantante sorprendió al revelar que mamá.

“Desde que era chiquita un día me preguntó mi mamá: ‘¿Y qué quieres ser de grande?’ Y le dije mamá. Todo lo que he quería yo ser en la vida es mamá y cuando Dios te da esa bendición es yo creo que el día más hermoso y no nada más con Rodrigo, con Diego y contigo, han sido mis más grandes bendiciones”, declaró Aida Cuevas, a lo que su hija respondió “lo haces increíble”.

Te puede interesar: Verónica del Castillo habla de polémica entre Ingrid Coronado y Claudia Lizaldi

¿Qué ha aprendido de sus hijos?

Aida Cuevas aseveró que “son mis maestros en muchas (cosas). De Rodrigo parece mentira que nació después de cuantos años que yo estaba cantando música ranchera y que cuando es mi productor me doy cuenta de la creatividad que tiene, la manera, la musicalización que tiene”.

“Diego es igualito a mí, pobrecito. Tenemos el mismo carácter, tú lo sabes, pero está sano. Es un muchacho que también he aprendido de él que lo que quieres trabajando lo logras, y de ti, tu disciplina es lo que más me gusta porque yo me considero una mujer disciplinada pero tú si te volaste la barda”, recalcó.

¿Cuál es el mayor sacrificio que ha hecho en su vida?

“En mi familia desde pequeña, empecé a trabajar desde los 13 años y es un sacrificio porque yo no pude tener una adolescencia como la tuvieron ustedes, yo tenía que trabajar para sacar adelante a mis padres y a mis hermanos. Pagarles escuela, que tuviera techo, que pudiera comer y perderme de muchos momentos que vive un adolescente.

Te puede interesar: Los Tigres del Norte inauguraron su museo en su natal Mocorito, Sinaloa

Tuve un sacrificio que ha valido la pena, después vinieron ustedes. Me divorció del papá de Rodrigo y Diego y tuve que ver como padre y madre, sacar adelante a mis hijos es otro sacrificio que ha valido mucho la pena. Dios no te manda cosas que no puedas sacar adelante”.

¿Aida Cuevas ha temido por su vida?

Una de las preguntas que más llamó la atención fue cuando Valeria le preguntó a su madre si alguna vez ha temido por su vida. “Sí, esto nunca lo he dicho. En alguna ocasión tuve una alerta de secuestro, esta fue una hace muchos años y he temido por mi vida por salud en dos ocasiones, pero aquí estamos gracias a Dios”.

¿Son los hijos que soñaba?

Aida Cuevas declaró lo siguiente: “sí, me siento orgullosa de los tres, no hay a cual irle, son unos hijos buenos, respetuosos, muy considerados conmigo, muy apapachadores. Yo creo que si volviera a nacer pediría los mismos hijos”.

También le puede interesar: Plutarco Haza explica lo sucedido con supuesto robo de ‘Voy a ser papá'