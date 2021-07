Aida Pierce defiende a capa y espada a su ex, Héctor “N”.

Aida Pierce rompió el silencio en exclusiva para Venga la Alegría sobre la detención de su ex Héctor Parra. La actriz, de 64 años, aseguró que el histrión es una buena persona que no merece estar en prisión.

“Por lo menos lo que yo viví con él, por lo menos la época que me tocó, porque yo ya no estaba con él cuando estaba con Ginny, me aparté completamente… pero lo que yo conozco de él es que es una buena persona, que no tiene manera de pensar pensamientos oscuros, aberraciones, para nada”, expresó la artista para VLA.

Además, Aida Pierce confesó que Ginny Hoffman le “vibró mal” desde el momento en que la conoció.

“Cuando me dijo ‘yo conocí a Ginny Hoffman, estoy de novio con ella’, yo creo mucho en las vibraciones, a ella siempre la he vibrado mal y nunca la he tratado”, expresó.

Este es el mensaje que envía Aida Pierce a la Alexa Parra, quien acusó a su papá Héctor “N” de presunto abuso sexual.

Yo le dije ‘piensa lo que estás haciendo porque no creo que tu papá sea un monstruo, que tu papá te haya querido hacer daño, y por lo menos denle la oportunidad de defenderse’

Daniela Parra, hija del detenido Héctor “N”, también es otra de las personas que cree en la inocencia de su papá. La joven ha asegurado que su hermana Alexa sufre de alienación parental y manipulación por parte de Ginny Hoffman.

A más de un mes, de que el actor fue encarcelado en el Reclusorio Oriente, Daniela Parra ha sido una de las fieles defensoras del histrión mexicano.

La joven, de 24 años, también desea interponer una denuncia contra el diputado Sergio Mayer por practicar presunto tráfico de influencias.

