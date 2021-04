Aislinn Derbez revela que ama a Mauricio Ochmann y es llamada cobarde.

Una de las parejas más encantadoras del medio artístico era la formada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, por lo que su ruptura conmocionó a todos.

Aislinn Derbez decidió vivir su separación con Mauricio Ochmann de manera positiva por el bien de su familia.

Fue en marzo de 2020 cuando esta pareja tomó la decisión de poner fin a su historia de amor. En ese momento, ambos afirmaron que seguirían sus propios caminos, aunque también acordaron mantener una relación amistosa por el bien de su hija Kailani.

Sin embargo, a pesar de que llevan un año separados y hasta se encuentran en proceso de divorcio, todo parece indicar que la llama del amor continúa encendida, por lo menos así lo ha dejado ver Aislinn Derbez con sus palabras.

Y es que, la hija de Eugenio Derbez, le confesó a Daniel Habif que ella aún experimenta fuertes sentimientos hacia Mauricio Ochmann.

En esa emisión, el conferencista estuvo como invitado en La Magia del Caos. En la plática que ambos sostuvieron, la actriz no dudó en hablar de su expareja, el actor Mauricio Ochmann.

Ahora en día amo al papá de mi hija, lo amo con todo mi corazón y de verdad creo que lo voy a seguir amando por el resto de mi vida

Las fuertes palabras de Daniel Habif

Tras estas intensas palabras y sentimientos, Daniel Habif no dudó en tachar de cobarde a la modelo de 34 años. Aunque él no lo mencionó a detalle, dejó entrever que ella no fue capaz de luchar por quien llegó a ser el hombre de su vida.

Solo los cobardes dejan ir lo que aman

Luego de la dura crítica de Daniel Habif, la joven aceptó que el amor no es suficiente para mantener una relación de pareja. Además, expresó que la relación entre ella y el padre de su hija evolucionó de forma favorable.

