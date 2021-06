El extenso mensaje que Aislinn Derbez dedicó a Mauricio Ochmann

Aunque la relación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann parecía ser sacada de un cuento de hadas, la magia se acabó de un momento a otro. Ahora, luego de que se conociera a la nueva novia del actor, fue la hija de Eugenio Derbez quien publicó un poderoso mensaje en las redes sociales.

La madre de la pequeña Kailani, la hija en común que tuvo con Ochmann durante su matrimonio, se mostró hasta ahora tranquila tras conocerse la noticia de la nueva relación de su exesposo con la modelo Paulina Burrola.

La protagonista de series y películas subió esta semana una serie de stories en su cuenta de Instagram en las que aparece jugando con Kailani y en una fiesta de cumpleaños del hijo de una de sus amigas.

Sin embargo, Aislinn también compartió un enigmático mensaje en sus stories, la cual consideró una lección de vida. “Que todo sea un efecto colateral de hacer el bien, de hacerlo bien, de amar auténticamente. No tienes que brillar, ni llegar, ni lograr, ni ser suficiente, ni ‘alguien’ en la vida, ni amado, ni aprobado o aceptado. Si lo obligas o persigues para calmar tus miedos lo alejarás, dañarás por el camino a otros y te quedará faltando. Suelta, no persigas”, expresó.

Te puede interesar: La reacción de la pequeña Kailani con el noviazgo de Mauricio Ochmann.

La actriz, que mostró estar pasando un momento claramente reflexivo, subió también otro mensaje de otra persona que decía: “No disfraces con palabras bonitas que lo que buscas es alivio o brillo, en los silencios y soledades que lleguen no podrás ocultártelo y aunque no lo creas, muchos se darán cuenta. No tengas miedo, suelta tus pretenciones y dedícate a hacer el bien, hacerlo bien y amar auténticamente. Todo lo demás desaparecerá”.

Y finalizó: “No llenes el silencio de palabrerías, nadie te persigue. No sonrías sólo por evitar la desaprobación, nadie te persigue. No hagas de todo, rápido y simultáneo para evitar el fracaso, nadie te persigue. No tienes que ser el centro, ni el chisme, ni el popular, nadie te persigue. No tengas miedo, haz el bien, hazlo bien y ama auténticamente. Todo lo demás desaparecerá”.

Luego de que Mauricio presentara a su novia y de que contara, incluso, que esta ya conocía a su pequeña hija Kailani, Aislinn eligió la reflexión para pasar este momento.

También te puede interesar: Aislinn Derbez envía mensaje a la novia de su ex Mauricio Ochmann.