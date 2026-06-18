Al Extremo | Programa del 18 de junio del 2026 | México vive una fiesta mundialista: afición, leyendas y emociones marcan el Mundial 2026

La previa del México vs Corea del Sur estuvo marcada por el ambiente festivo en las calles, la llegada de miles de aficionados al estadio, el reconocimiento de la FIFA a Jorge Campos, el optimismo de los seguidores en Garibaldi, el pronóstico favorable para la Selección Nacional y la inspiradora historia de Raúl Jiménez. Una jornada donde la pasión mundialista, la identidad mexicana y las historias de superación se convirtieron en protagonistas.