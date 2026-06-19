Los tacos de barbacoa que conquistaron a La Pura Sabrosura en el Mercado de Jamaica

La Pura Sabrosura visitó “El Profe”, un reconocido local de barbacoa ubicado en el Mercado de Jamaica. Entre sus especialidades destacan los tacos de costilla, considerados una de las opciones favoritas de los comensales por su sabor y calidad. Aunque existen versiones especiales con mayor cantidad de carne y un costo superior, la experiencia gastronómica ha convertido al establecimiento en un referente para los amantes de la cocina tradicional mexicana.