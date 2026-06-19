Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Fiesta mundialista en Reforma termina con saldo blanco; investigan hallazgo en Edomex

Jorge “El Diablo” Becerril reportó el ambiente que se vivió antes y después de la victoria de México sobre Corea del Sur, destacando que los festejos en Paseo de la Reforma concluyeron con saldo blanco. Además, informó sobre el hallazgo de un cuerpo en un canal de aguas negras en Tultitlán, Estado de México, donde autoridades y cuerpos de emergencia iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.