Arturo de Guardianes del Amor revela los artistas con los que grabará nuevos éxitos en entrevista con “La Chicuela”
La agrupación prepara una serie de colaboraciones que unirán talentos de distintos países y géneros musicales.
La Chicuela conversó con Arturo, integrante de Guardianes del Amor, quien compartió detalles de su reciente colaboración con el cantante chileno Américo, un proyecto que describió como una experiencia única tras varios días de grabación. Además, adelantó que la agrupación trabaja en nuevas colaboraciones junto a artistas de talla intenacional.