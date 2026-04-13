Rahmar Villegas nos muestra cuáles son los mejores Tacos de Canasta Los Mamalones

Hoy en Al Extremo, Rahmar Villegas llega con su sección de La Pura Sabrosura, donde nos cuenta en dónde puedes comer los mejores Tacos de Canasta Los Mamalones, los cuales van cambiando los guisados, todo esto pasó en vivo por Azteca Uno hoy 13 de abril de 2026.

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