Al Extremo | Programa 6 de septiembre del 2025
En la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, ladrones fueron abatidos por las autoridades mientras comían tacos tras haber cometido un crimen. Además, la bruja Zulema explica a la audiencia qué significa encontrar una bolsa con tierra en la puerta de sus hogares. Además, el equipo visitó un recinto que, antes de convertirse en teatro, ¡era una iglesia!
