Ellos son los famosos que salieron en Venga La Alegría y también en Exatlón México

La televisión mexicana ha sido testigo de cómo ciertos rostros se convierten en referentes tanto por su talento como por su valentía al enfrentarse a retos diferentes como los circuitos de alto rendimiento. Algunos de los nombres de Venga la Alegría sorprendieron a la audiencia cuando saltaron con entusiasmo a Exatlón México, en una muestra de que detrás del carisma televisivo también hay disciplina, fuerza y determinación.

¿Qué conductores de Venga la Alegría participaron en Exatlón México?

Una de las figuras que ha brillado tanto en el matutino como en las playas del Exatlón es Jenny García, reconocida bailarina y coreógrafa de televisión. Su participación en Venga la Alegría le dio visibilidad como entrenadora de baile y figura inspiradora, pero fue en Exatlón México donde se enfrentó a una experiencia completamente distinta. Jenny participó en la cuarta temporada del reality, Titanes vs. Héroes, como integrante del equipo rojo. A pesar de su esfuerzo, quedó fuera en las primeras semanas, por lo que quedó en el lugar número 28 de la competencia.

¡@jennygarciavla se convirtió en la décimo cuarta eliminada del Exatlón!😭¡Después de tres semana en la competencia, la Famosa tuvo que despedirse el viernes! Revive los últimos momentos y despedida del león aquí.👉🏻 https://t.co/pUGY3Tgalk 🔴#ExatlónMx pic.twitter.com/LKOnGgfYu0 — Exatlón México (@ExatlonMx) December 2, 2019

También destaca la participación de William Valdés, quien formó parte del elenco de Venga la Alegría entre 2020 y 2022. Su paso por Exatlón México no fue como atleta, sino como presentador digital en la edición 2019. Desde esa posición, fue el encargado de conectar a la audiencia con el detrás de cámaras del reality, para lo cual aportó dinamismo y una mirada más personal sobre los participantes y el entorno de competencia.

¿Quién dio el salto desde Exatlón México a Venga la alegría?

Han sido varios los atletas que han sido parte de Venga la alegría después de su participación en Exatlón México. Sin embargo, el caso más recordado es el de Mati Álvarez, quien se integró como conductora de fin de semana en Venga la Alegría en 2021, poco después de convertirse en tricampeona de Exatlón México.

Aunque es reconocida principalmente por su dominio en los circuitos del reality deportivo, su incursión en la conducción le permitió mostrar una faceta más cercana y alegre al público. En 2023 regresó a competir en la temporada La Nueva Era y consiguió su cuarto título, para consolidarse como leyenda del programa.

La conexión entre Venga la Alegría y Exatlón México ha servido para mostrar que el talento en la televisión puede adaptarse a nuevos retos, y que más allá del entretenimiento, estos famosos también tienen espíritu competitivo.