Al Extremo | Programa 7 de septiembre del 2025

En esta edición de Al Extremo, Dejanira Juárez, directora y fundadora de Central Pets Mx, expuso cómo se llevan a cabo en el centro canino y de qué manera ayudan estas convivencias a los caninos. Además, la bruja Zulema explicó qué es lo que debes de hace si tuviste un encuentro paranormal. No obstante, en el programa se narró la historia de uno de los incendios más dificiles que enfrentó el Ajusco.

