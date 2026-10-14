Al Extremo: tortas gigantes por $120, hallazgo en la Escandón y drama en La Granja VIP
La sexta asamblea de La Granja VIP trae una nueva votación para que los fans elijan a “El Más Gallito”.
¿Te atreverías con una torta de casi dos kilos? Al Extremo visita Acoxpa para descubrir las “Muertortas”, mientras un reporte desde la colonia Escandón aborda un hallazgo que movilizó a las autoridades. Además, Alejandra Carbajal comparte una historia sobre el poder de donar órganos y, en La Granja VIP, las diferencias por la limpieza y los sentimientos entre Pablo y Natalia vuelven a encender la conversación.