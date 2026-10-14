Alejandra Carvajal: Donación de órganos: la historia de Mateo que busca crear conciencia

Alejandra Carvajal aborda la importancia de la donación de órganos y médula ósea, una práctica que puede brindar nuevas oportunidades de vida a otras personas. Durante el reportaje, comparte la historia de Mateo, un joven que superó diversas dificultades y que, tras sufrir un accidente, decidió donar sus órganos. Su caso busca generar conciencia sobre el impacto de la donación.

