Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Hallan sin vida a un hombre de 69 años en un departamento de la Escandón

Jorge “El Diablo” Becerril reporta el hallazgo de un hombre de 69 años sin vida dentro de un departamento en la colonia Escandón, en la Ciudad de México. Vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor, lo que llevó al ingreso al inmueble. De acuerdo con el reporte, el hombre vivía solo y, hasta el momento, nadie ha reclamado su cuerpo.

