En Al Extremo hablan sobre La Granja VIP: Niurka y Manelik desatan polémica y Pablo confiesa sus sentimientos

Las polémicas continúan en La Granja VIP, donde Niurka y Manelik encendieron el debate por la limpieza de las áreas comunes. Además, el encuentro entre Natalia y Pablo dio de qué hablar después de que él confesara que la quiere. Ahora, la atención está puesta en lo que podría ocurrir entre ambos y en cómo evolucionará su relación dentro de La Granja.

