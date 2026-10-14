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En Al Extremo hablan sobre La Granja VIP: Niurka y Manelik desatan polémica y Pablo confiesa sus sentimientos

Niurka y Manelik protagonizan un debate por la limpieza, mientras Pablo revela lo que siente por Natalia.

Las polémicas continúan en La Granja VIP, donde Niurka y Manelik encendieron el debate por la limpieza de las áreas comunes. Además, el encuentro entre Natalia y Pablo dio de qué hablar después de que él confesara que la quiere. Ahora, la atención está puesta en lo que podría ocurrir entre ambos y en cómo evolucionará su relación dentro de La Granja.

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