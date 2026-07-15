Luis y Daniela revelan su top de hombres guapos de MasterChef 24/7: “Cero es mi estilo” (VIDEO)
¿Quién encabezó las listas de ambos cocineros? Los integrantes de las “Divas” coincidieron en torno al mismo ex participante del reality show
En un momento de distracción en el Mundo MasterChef, Luis y Daniela intercambiaron sus listas de los hombres más guapos del reality show y cabe apuntar que incluyeron a ex participantes, ya que uno de ellos encabezó ambos listados. ¿De quién se trata? Te invitamos a descubrirlo en este video.