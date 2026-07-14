Alejandra Carvajal nos cuenta la historia de Jane Goodall, quien cambió para siempre lo que el mundo sabía sobre los chimpancés

Alejandra Carvajal presenta la historia de Jane Goodall, la investigadora que a los 26 años dedicó su vida al estudio de los chimpancés. Sus observaciones revolucionaron la ciencia al demostrar que estos primates tienen personalidades, utilizan herramientas, juegan y experimentan emociones como el duelo por la pérdida de otros miembros de su grupo, dejando un legado fundamental para la conservación de la especie.

