México conquista el Mundial 2026 dentro y fuera de la cancha: así celebró la afición

En Al Extremo recordaron la euforia que dejó la victoria de México sobre Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además del resultado deportivo, destacaron el comportamiento de la afición mexicana, que ha sido reconocida por recibir y convivir con visitantes de distintos países. La celebración también alcanzó la televisión, donde TV Azteca se consolidó como una de las señales más vistas durante la jornada.