Al Extremo HOY: Del sabor del Mercado de Coyoacán a la tragedia que conmocionó Tlalnepantla

Al Extremo reunió historias para todos los gustos: La Pura Sabrosura visitó el Mercado de Coyoacán para probar una quesadilla de chapulines flameada y otros platillos tradicionales, mientras que Jorge “El Diablo” Becerril reportó el trágico incendio en una vivienda de Tlalnepantla que cobró la vida de una madre y su hijo.