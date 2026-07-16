Al Extremo: tacos irresistibles, música, lugares prohibidos y los hechos que marcaron el día

Al Extremo ofreció un recorrido por los tacos de Los Caramelos, donde La Pura Sabrosura descubrió opciones desde 10 pesos; Los Cumbia Pedregal conversaron con La Chicuela sobre su nuevo álbum Sabor a Llanto; Alejandra Carvajal exploró la temida Isla de las Serpientes; y Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre las fuertes lluvias y los hechos policiacos que marcaron el día.