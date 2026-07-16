Jorge “El Diablo” Becerril informa sobre intensas lluvias y una caída mortal

Jorge “El Diablo” Becerril reportó las fuertes lluvias registradas en distintos puntos de la ciudad, además de informar sobre un operativo policial y la muerte de una adolescente de 14 años tras caer desde un cuarto piso en Tlalnepantla. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales.

