Jorge “El Diablo” Becerril informa sobre intensas lluvias y una caída mortal
Las intensas lluvias y una tragedia en Tlalnepantla protagonizaron el reporte más reciente de Jorge “El Diablo” Becerril.
Jorge “El Diablo” Becerril reportó las fuertes lluvias registradas en distintos puntos de la ciudad, además de informar sobre un operativo policial y la muerte de una adolescente de 14 años tras caer desde un cuarto piso en Tlalnepantla. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales.