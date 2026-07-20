El “Diablo Becerril” reporta incendio fatal en Tlalnepantla; una madre y su hijo perdieron la vida
Un incendio consumió una vivienda en Tlalnepantla y dejó como saldo la muerte de una madre y su hijo.
Al Extremo presentó el reporte de Jorge “El Diablo” Becerril sobre un incendio registrado en una vivienda del municipio de Tlalnepantla, donde una madre y su hijo quedaron atrapados. Aunque vecinos intentaron ingresar para auxiliarlos, las llamas lo impidieron. Tras controlar el fuego, elementos de emergencia localizaron los cuerpos de ambas víctimas al interior del inmueble.