uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

El “Diablo Becerril” reporta incendio fatal en Tlalnepantla; una madre y su hijo perdieron la vida

Un incendio consumió una vivienda en Tlalnepantla y dejó como saldo la muerte de una madre y su hijo.

Al Extremo presentó el reporte de Jorge “El Diablo” Becerril sobre un incendio registrado en una vivienda del municipio de Tlalnepantla, donde una madre y su hijo quedaron atrapados. Aunque vecinos intentaron ingresar para auxiliarlos, las llamas lo impidieron. Tras controlar el fuego, elementos de emergencia localizaron los cuerpos de ambas víctimas al interior del inmueble.

Videos