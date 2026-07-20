La Pura Sabrosura llega a la quesadilla de chapulines flameada que sorprende en el Mercado de Coyoacán
La Pura Sabrosura llegó al Mercado de Coyoacán para probar una de las propuestas más originales de la cocina mexicana.
La Pura Sabrosura visitó la cocina de Sandy, en el Mercado de Coyoacán, donde la comida mexicana y los chilaquiles son los protagonistas. Entre los platillos más llamativos destaca una quesadilla de chapulines flameada, con un precio de 110 pesos, una propuesta que busca sorprender a quienes disfrutan de sabores tradicionales con un toque diferente.