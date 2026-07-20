La Pura Sabrosura llega a la quesadilla de chapulines flameada que sorprende en el Mercado de Coyoacán

La Pura Sabrosura visitó la cocina de Sandy, en el Mercado de Coyoacán, donde la comida mexicana y los chilaquiles son los protagonistas. Entre los platillos más llamativos destaca una quesadilla de chapulines flameada, con un precio de 110 pesos, una propuesta que busca sorprender a quienes disfrutan de sabores tradicionales con un toque diferente.

