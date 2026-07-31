Al Extremo: noticias, comida tradicional, risas y misterio en un solo programa

Al Extremo presentó una emisión con temas para todos los gustos. El programa incluyó el reporte de Jorge “El Diablo” Becerril sobre la movilidad en la UNAM y la volcadura de un tráiler en la carretera libre México-Toluca. Además, los conductores compartieron momentos de humor, recorrieron espacios dedicados a la comida tradicional mexicana y exploraron historias llenas de misterio que mantuvieron la atención de la audiencia.

