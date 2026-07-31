uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Al Extremo: noticias, comida tradicional, risas y misterio en un solo programa

El programa combinó información, entretenimiento, gastronomía y momentos de misterio.

Por: Hugo Pantoja

Al Extremo presentó una emisión con temas para todos los gustos. El programa incluyó el reporte de Jorge “El Diablo” Becerril sobre la movilidad en la UNAM y la volcadura de un tráiler en la carretera libre México-Toluca. Además, los conductores compartieron momentos de humor, recorrieron espacios dedicados a la comida tradicional mexicana y exploraron historias llenas de misterio que mantuvieron la atención de la audiencia.

Videos