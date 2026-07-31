Jorge “El Diablo” Becerril reporta volcadura en la México-Toluca

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre la presencia de elementos de seguridad en las inmediaciones de la UNAM ante una posible manifestación, aunque las vialidades permanecieron abiertas. Además, reportó la volcadura de un tráiler que transportaba alrededor de 20 toneladas de verduras en la carretera libre México-Toluca, en Cuajimalpa, donde hubo cortes a la circulación sin registrarse actos de rapiña ni víctimas mortales.

