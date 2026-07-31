Daniela define su amistad con cada integrante de “Las Divas” en MasterChef 24/7 y se lanza contra Michelle (VIDEO)

Daniela y Jazmín compartieron la hora de la comida este viernes, previo a la gala de salvación en MasterChef 24/7. La cocinera se sinceró y definió la relación que lleva con cada uno de sus compañeros del grupo de “Las Divas”. Fue así que habló de Luis, Julio y Carmen, sin embargo, criticó la actitud que ha tomado en los últimos días Michelle, con quien la amistad está lastimada por algunos malentendidos.