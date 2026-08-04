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Al Extremo reúne gastronomía, historias emotivas y consejos prácticos para toda la familia

Al Extremo combinó gastronomía, homenajes, reportes, información útil y actividades para disfrutar en familia.

Por: Hugo Pantoja

En Al Extremo, La Pura Sabrosura visitó un negocio de tortas gigantes, el programa rindió homenaje a José Ponce, explicó la labor de los perros de asistencia, Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre hechos relevantes en la zona metropolitana y los conductores enseñaron cómo construir una casa de campaña con objetos del hogar para disfrutar un momento divertido en familia.

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