Jazmín rompe el silencio sobre su salida de MasterChef 24/7: “Fue por los nervios”

En Al Extremo, Jazmín habló sobre su salida de MasterChef 24/7, donde explicó que su eliminación se debió a un error derivado de los nervios durante la competencia. La exparticipante aseguró que, pese a despedirse del programa, se lleva una experiencia enriquecedora y un importante aprendizaje que marcará su camino en la cocina.

